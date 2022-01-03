Суд в США отклонил иск к группе Nirvana

Окружной суд в Центральной Калифорнии отклонил иск к Nirvana, поданный 30-летним Элденом Спенсером, который, будучи ребёнком, был изображён голым на обложке альбома рок-группы Nevermind в 1991 году, пишет издание Spin. При этом судья Фернандо Олгуин разрешил внести изменения в документ. Адвокаты заявителя могут подать второй иск до 13 января. Если им не удастся сделать это в срок, то повторное ходатайство они уже направить не смогут.

В том случае, если повторный иск будет подан, у защиты Nirvana будет время до 27 января, чтобы на него ответить .

В августе 2021 года Спенсер подал иск в суд на Nirvana. В документе говорилось о том, что его изображение на обложке альбома Nevermind в обнажённом виде является детской порнографией. На фото показан мальчик в бассейне, который тянется к долларовой купюре, прикреплённой к рыболовному крючку.

Спенсер потребовал моральной компенсации за изображение своих половых органов. Истец заявил, что считает себя жертвой коммерческих сексуальных действий, добавив, что навсегда потерял способность зарабатывать.

В декабре 2021 года адвокаты Nirvana обратились в суд с просьбой отклонить иск, заявив об истечением срока давности в деле и назвав обвинение абсурдным.

Ранее в департаменте археологии и сохранения исторического наследия штата Вашингтон заявили, что дом солиста Nirvana Курта Кобейна (1967–1994) был признан объектом культурного наследия. В нём рок-звезда провёл молодость и впервые начал экспериментировать с различными музыкальными инструментами, положив начало своему творческому пути.

Здание, построенное в 1923 году, стал реставрировать один из его нынешних совладельцев, Ли Бэкон. После завершения восстановительных работ в доме планируют проводить бесплатные экскурсии.

27-летний Кобейн покончил с собой 5 апреля 1994 года.