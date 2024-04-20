«Легко можно споткнуться»: стало известно, куда пропал актер Максим Матвеев

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Максим Матвеев

Заслуженный артист России Максим Матвеев снялся более чем в 70 проектах, однако сейчас стал реже появляться в кино. Что известно о его личной жизни, играет ли он в кино и театре?

Где сейчас Максим Матвеев

Актер в прошлом году покинул Московский театр Олега Табакова. По словам артиста, его увольнение было связано с желанием больше времени проводить с семьей, а репетиции требовали слишком много сил и регулярных поездок из Петербурга в столицу.

В 2023 году артист принял участие в съемках трех работ. Зрители были рады видеть Матвеева в продолжении успешного сериала «Мосгаз», а именно в девятом сезоне картины под названием «Последнее дело Черкасова». Актер снова вернулся к роли Влада Вихрова.

Также в прошлом году с участием Матвеева вышел фильм «Триггер», в котором он сыграл психотерапевта Артема Стрелецкого. Третьей работой с участием артиста стал фильм «Я тебя люблю — Je tʹaime».

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва» Максим Матвеев

Сейчас на этапе производства находятся три картины, в двух из которых Матвеев сыграл главные роли. Речь идет о продолжении сериала «Триггер», а также многосерийной драме «Чужие деньги». В последней актер сыграет неудачника Юрия Афанасьева из небольшого провинциального города. Герою предстоит стать двойником убитого крипто-афериста Алексея Воронова и возглавить его нелегальный бизнес.

«Мне еще не доводилось играть в одном проекте две роли сразу. <...> Еще до выхода на площадку мне необходимо было досконально подготовиться к этим двум персонажам — понимать, кто они, как они двигаются, что отличает их друг от друга, на каких психологических подоплеках их особенности завязаны, как они проявляют разные эмоции и так далее. Поэтому я составил для себя график двух ролей (это практика, которой я пользуюсь постоянно): для каждого персонажа и к каждой сцене я придумал и прописал свои черты, свои способы поведения и реакции на те или иные события», — поделился Матвеев.

Что известно о личной жизни Матвеева

Первой женой артиста была актриса Яна Сексте. Пара поженилась в 2008 году, однако спустя год развелась. Несмотря на разрыв, звезды поддерживают приятельские отношения.

Второй супругой Матвеева стала заслуженная артистка РФ Елизавета Боярская. Актеры познакомились на пробах в картину Владимира Хотиненко «1612» на «Мосфильме». Боярская рассказывала, что влюбилась с первого взгляда, а Матвеев признавался, что ему потребовалось время, чтобы чувства проснулись. Отношения завязались позднее, на съемках фильма «Не скажу», когда актер был еще женат на Сексте.

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва» Актеры Елизавета Боярская и Максим Матвеев на церемонии вручения российской национальной театральной премии «Золотая Маска» в Большом театре

«Встреча была не такой запоминающейся, как у нее. Она описывала мне те же впечатления, а я просто пришел на пробы и сделал все, чтобы эти пробы пройти, а она была моей партнершей. Даже после этого мы долгое время не пересекались. <...> Мне нужно пройти долгий путь, чтобы такое почувствовать», — рассказывал Матвеев в YouTube-шоу «Стрелец-молодец».

В 2010 году Матвеев и Боярская поженились. В 2012 году актриса подарила супругу старшего сына Андрея, а в 2018 году в семье появился младший сын Григорий.

Матвеев активно занимается спортом, старается правильно питаться, потому что дети, по его словам, полностью «зеркалят» родителей. Например, старший наследник проявляет интерес к актерскому мастерству и в 11-летнем возрасте озвучил мультфильм «Три кота».

«Путь родительства такой, что легко можно споткнуться. У нас у каждого свое понимание родительства. Идеального родителя нет. Я учусь не навязывать им свое мнение», — делился актер.

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