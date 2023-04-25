Стало известно, кто возглавит Русский музей Русский музей возглавит замминистра культуры Манилова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель министра культуры РФ Алла Манилова

Заместитель министра культуры РФ Алла Манилова покинула свой пост, сообщили в пресс-службе ведомства. Она возглавит Русский музей.

Распоряжением Председателя Правительства России Михаила Мишустина статс-секретарь — заместитель Министра культуры Алла Манилова освобождается от своего поста. Это решение связано с личной просьбой Аллы Маниловой. Она назначена генеральным директором Государственного Русского музея, — говорится в сообщении.

Ранее учреждение возглавлял Владимир Гусев. Он занимал этот пост с 1988 года.

Манилову в Министерстве культуры сменит бывший генеральный директор ФГУП «Росконцерт» Андрей Малышев. В 2015–2018 годах он занимал должность директора департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры РФ.

«Фонтанка» еще в марте сообщала, что Манилова покинет свой пост. По ее сведениям, документ об отставке премьер-министр Михаил Мишустин подписал в среду, 22 марта. При этом в Минкультуры не подтвердили переход Маниловой в Русский музей.