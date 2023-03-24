Заместитель министра культуры РФ Манилова уходит с должности «Фонтанка»: заместитель министра культуры РФ Манилова уходит с должности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алла Манилова

Замминистра культуры, статс-секретарь Алла Манилова в ближайшие дни покинет пост, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники в Смольном и близкие к Министерству. По их словам, документ об отставке премьер-министр Михаил Мишустин подписал в среду, 22 марта.

По предположению источников издания, в ближайшее время Манилова может занять место в руководстве одного из музеев Санкт-Петербурга.

«Фонтанка» сообщает, что ранее появилась информация о возможном переходе Маниловой на пост главы Русского музея. Кроме того, многолетний директор учреждения Владимир Гусев стал президентом музея в начале февраля 2023 года.

При этом в Минкультуры не подтвердили переход Маниловой в Русский музей, сообщает «Интерфакс».

Ранее Инна Шалыто оставила пост генерального директора компании «Роскино». В последние месяцы Инна Шалыто занималась тем, что переориентировала экспортную политику российского кинематографа на страны Азии, СНГ, Ближнего востока и Северной Африки. Она же занималась организацией Дней российского кино в 19 странах. Временно исполняющей обязанности генерального директора стала Екатерина Наумова.