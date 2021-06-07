https://static.news.ru/photo/e4e1dd3c-c765-11eb-bb29-96000091f725_660.jpg Кадр из сериала «Спаси меня» Фото: imdb.com

Минувшей ночью стали известны лауреаты премии BAFTA TV 2021. Британская академия кино и телевизионных искусств назвала лучшие сериалы и шоу прошедшего года.

Лучшим драматическим сериалом жюри признали ленту на Amediateka «Спаси меня», а лучшим мини-сериалом — «Я могу тебя уничтожить». Он же стал лауреатом в номинациях: «Лучший режиссёр», «Лучший сценарист драматического сериала» и «Лучшая актриса в драматическом сериале» — все их забрала Михаэла Коэл (Michaela Coel). «Внутри девятого номера» получил награду как лучший комедийный сериал.

Помимо этого, лучшим сценаристом комедийного сериала стала Софи Уиллан (Alma’s Not Normal). Международный проект взял документальный фильм «Добро пожаловать в Чечню», рассказывающий об исчезновениях, похищениях, тюремных заключениях и пытках ЛГБТК+ граждан в Чеченской Республике. Его показывали по HBO. Лучший телефильм — Sitting In Limbo.

Что касается актёров, кроме Коэл маску получили Пол Мескал (лучший актёр в драматическом сериале — «Нормальные люди»), Эйми Лу Вуд (лучшая актриса в комедийном сериале — «Половое воспитание»), Чарли Купер (лучший актёр в комедийном сериале — «Эта страна») и Малачи Кирби (лучший актёр второго плана — «Голос перемен»).

Конкурс проводится ежегодно, а участвуют исключительно британские программы. Чтобы попасть в номинацию, сериал или шоу должны транслироваться с 1 марта предыдущего года до 15 февраля того года, в котором проводится церемония. Победитель выбирается одним из девяти членов жюри Академии и получает за победу в номинации золотую маску.

Ранее сообщалось, что дата 94-й церемонии вручения премии американской киноакадемии «Оскар» перенесена с 27 февраля на 24 марта 2022 года. В следующем году в силе останутся изменения требований к участникам, принятые из-за пандемии коронавируса.