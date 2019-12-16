https://static.news.ru/photo/bc81eb3c-2006-11ea-b76b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Студия «Союзмультфильм» отреставрировала пять классических мультфильмов для показа на большом экране.

Среди восстановленных картин — «Сказка о царе Салтане», «Двенадцать месяцев», «Снежная Королева», «Щелкунчик» и «Тайна третьей планеты», сообщает « Интерфакс » со ссылкой на пресс-службу киностудии.

Во времена плёночных проекторов дефекты были не заметны при воспроизведении мультфильмов. Современные экраны и проекторы, которые поддерживают высокое разрешение, проявляют даже малейшие погрешности изображения, — отметил директор компании Борис Машковцев.

В настоящее время на финальной стадии ведутся восстановительные работы по 17 анимационным лентам, часть из которых принадлежат 1930-м годам, то есть периоду становления «Союзмультфильма». Специалисты работают над плёнкой вручную. Её оцифровали, и каждый кадр очистили от целлулоидной пыли, царапин и порывов.

Как писал NEWS.ru, студия «Союзмультфильм» 14 декабря представила продолжение мультфильма про медвежонка Умку. Широкий показ состоится 23-го числа на официальном канале студии.