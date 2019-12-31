https://static.news.ru/photo/3fec9ada-2ba6-11ea-b5f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Студия «Союзмультфильм» опубликовала праздничную серию «Простоквашино» с новогодними эпизодами.

В 25-ю серию мультфильма вошли два эпизода, в которых персонажи устроили себе «корпоратив» и начали готовиться к празднованию Нового года.

В одной из сцен почтальон Печкин в шутку заявил, что помолодел в 2019 году на восемь лет.

В прошлом году мне до пенсии один год оставался, а с этого года уже восемь. Пенсионная реформа называется, — сказал Печкин.

В одной из предыдущих серий персонажи «Простоквашино» испугались того, что могли попасть во временную петлю. Всему виной стало загадочное фиолетовое пятно на полу, от которого не получается избавиться даже после тщательных уборок.