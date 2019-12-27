В связи с кончиной народной артистки СССР, художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек «Современник» вносит изменения в текущий репертуар.
По словам представителя пресс-службы театра, все заявленные спектакли состоятся 27, 28 и 29 декабря. Уточняется, что речь идёт о спектаклях, которые поставила лично худрук «Современника»: «Три сестры», «Пигмалион» и «Три товарища».
Как ранее писал NEWS.ru, возможный преемник Волчек, руководитель Александринского театра Валерий Фокин рассказал, что смерть народной артистки СССР и прославленного режиссёра стала для него личной трагедией.
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