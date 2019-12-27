https://static.news.ru/photo/20c7b822-28b5-11ea-8296-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В связи с кончиной народной артистки СССР, художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек «Современник» вносит изменения в текущий репертуар.

По словам представителя пресс-службы театра, все заявленные спектакли состоятся 27, 28 и 29 декабря. Уточняется, что речь идёт о спектаклях, которые поставила лично худрук «Современника»: «Три сестры», «Пигмалион» и «Три товарища».

Как ранее писал NEWS.ru, возможный преемник Волчек, руководитель Александринского театра Валерий Фокин рассказал, что смерть народной артистки СССР и прославленного режиссёра стала для него личной трагедией.