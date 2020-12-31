Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Коренева

https://static.news.ru/photo/7752e17a-4cff-11eb-9e48-fa163e074e61_660.jpg Владимир Коренев Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Сергей Киселев/АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста РФ Владимира Коренева, следует из сообщения пресс-службы мэра столицы.

Обладая огромным талантом и обаянием, Владимир Борисович Коренев сыграл десятки романтических, драматических и других ярких ролей, которые завоевали сердца миллионов зрителей и вошли в золотой фонд театра и кино. Светлая память о Владимире Борисовиче Кореневе навсегда сохранится в сердцах его друзей, коллег, учеников и многочисленных поклонников, — говорится в официальной телеграмме Сергея Собянина.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что Владимир Коренев оставил достойный след в истории. Его роли запомнятся почитателям его таланта.

Владимир Коренев ушёл из жизни в возрасте 80 лет. По словам его дочери Ирины, здоровье актёра подкосил коронавирус. Он находился в «красной зоне» в больнице.

Вся театральная карьера Коренева прошла в Московском драматическом театре имени Станиславского, который ныне известен как «Электротеатр Станиславский». Артист пришёл туда в 1961 году. Там же служат его жена Алефтина Константинова и дочь Ирина.

Ранее NEWS.ru писал, что актриса Наталья Седых, сыгравшая с Владимиром Кореневым в фильме «Дети Дон Кихота», прокомментировала смерть артиста.