Собиравшаяся в Госдуму экс-солистка «Тату» опозорилась в интервью Собчак

Экс-солистка популярной группы «Тату» Юлия Волкова опозорилась в интервью Ксении Собчак. Певица собиралась в Госдуму от «Единой России», но, как оказалось, не знает, что такое «закон Димы Яковлева». Интервью опубликовано на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».
Телеведущая спросила у Волковой, согласна ли та с «политикой партии». Как известно, экс-солистка «Тату» участвовала в праймериз «Единой России» в Ивановской области, но с большим отставанием проиграла на выборах. Собчак поинтересовалась, что артистка думает по поводу «закона Димы Яковлева». Она попыталась уйти от ответа, заявив, что «пока не готова обсуждать законы», однако журналистка
Согласна. Если дети играют в футбол там, где есть машины, это опасно, — с серьёзным лицом ответила Волкова.
В конце 2012 года в России в Госдуму был внесён законопроект, одна из поправок к которому запрещала гражданам США усыновлять российских детей. Партией «Единая Россия» было предложено назвать закон в память о Диме Яковлеве, несовершеннолетнем младенце из Псковской области, погибшем через три месяца после усыновления гражданами США.
Ранее экс-участница «Тату» заявила о своём намерении идти на выборы. Позже певица записала предвыборный ролик, где пыталась объяснить, зачем приняла данное решение и почему баллотируется именно от Ивановской области. Ролик подвергся критике со стороны экспертов и коллег певицы. В частности, российский юрист и автор песен Катя Гордон заявила, что такое видео вообще нельзя было выпускать. По её словам, ничего, кроме смеха, ролик вызывать не может.