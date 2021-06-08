Собиравшаяся в Госдуму экс-солистка «Тату» опозорилась в интервью Собчак

https://static.news.ru/photo/08e63844-c861-11eb-b27d-96000091f725_660.jpg Юлия Волкова Фото: official_juliavolkova/instagram.com

Экс-солистка популярной группы «Тату» Юлия Волкова опозорилась в интервью Ксении Собчак. Певица собиралась в Госдуму от «Единой России», но, как оказалось, не знает, что такое «закон Димы Яковлева». Интервью опубликовано на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Телеведущая спросила у Волковой, согласна ли та с «политикой партии». Как известно, экс-солистка «Тату» участвовала в праймериз «Единой России» в Ивановской области, но с большим отставанием проиграла на выборах. Собчак поинтересовалась, что артистка думает по поводу «закона Димы Яковлева». Она попыталась уйти от ответа, заявив, что «пока не готова обсуждать законы», однако журналистка придумала , как «выкрутить» беседу. Собчак спросила Волкову, знает ли она вообще, о чём этот закон. Когда певица переспросила в ответ: «О чём», телеведущая сказала, что он связан с игрой в футбол во дворе. Якобы согласно «закону Димы Яковлева», нельзя играть в футбол в маленьких городах, если рядом есть проезжая часть. Пересказав «содержание» закона, Собчак спросила экс-солистку «Тату», согласна ли она с этим.

Согласна. Если дети играют в футбол там, где есть машины, это опасно, — с серьёзным лицом ответила Волкова.

В конце 2012 года в России в Госдуму был внесён законопроект, одна из поправок к которому запрещала гражданам США усыновлять российских детей. Партией «Единая Россия» было предложено назвать закон в память о Диме Яковлеве, несовершеннолетнем младенце из Псковской области, погибшем через три месяца после усыновления гражданами США.

Ранее экс-участница «Тату» заявила о своём намерении идти на выборы. Позже певица записала предвыборный ролик, где пыталась объяснить, зачем приняла данное решение и почему баллотируется именно от Ивановской области. Ролик подвергся критике со стороны экспертов и коллег певицы. В частности, российский юрист и автор песен Катя Гордон заявила, что такое видео вообще нельзя было выпускать. По её словам, ничего, кроме смеха, ролик вызывать не может.