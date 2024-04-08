Слухи о долгах, скандалы: как живет звезда «Улиц разбитых фонарей» Селин

Фото: Артем Соболев/NEWS.RU

Telegram-канал SHOT сообщил, что петербургские коммунальщики подали иск в суд против актера Сергея Селина, известного по роли старшего лейтенанта Дукалиса в сериале «Улицы разбитых фонарей» из-за его долгов за электроэнергию. Как отреагировал артист, что известно о других скандалах с его участием?

Откуда у Селина долги

По данным канала, предприятие звезды «Улиц разбитых фонарей» задолжало 50 тысяч рублей за электричество. Как стало известно SHOT, через свой ИП Селин сдает в аренду недвижимость в Санкт-Петербурге, но на одном из объектов накопился долг по коммунальным платежам, из-за чего ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» обратилось в суд, чтобы взыскать задолженность.

Сам Селин опроверг слухи о задолженности перед коммунальщиками. В беседе с Telegram-каналом «Mash на Мойке» он назвал появившуюся информацию «херней на постном масле».

«Вы думаете, это сенсация будет, что ли? Это херня на постном масле! Вы идиоты, что ли?» — сказал артист.

При этом на сайте городского Арбитражного суда появилась информация, что иск от коммунальной компании приняли к производству.

«Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Н. В. Хорошева ознакомилась с исковым заявлением государственного унитарного предприятия „Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга“ к индивидуальному предпринимателю Сергею Андреевичу Селину о взыскании задолженности, пеней. Сумма исковых требований — 51 623,81 рублей», — говорится в сообщении.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Что известно о других скандалах с его участием

В начале марта в Сети распространилось видео со съемок с Сергеем Селиным, на которых он порвал сценарий. На опубликованных кадрах можно увидеть, как актер представляется, а затем начинает читать сценарий, в котором говорилось о нищающих россиянах и вымирающих городах. Артист, озвучив несколько строк, заявил, что ему не нравится написанное, однако голос за кадром настаивал на том, чтобы оставить все как есть.

«Мы с вами говорим о том, что страна постепенно умирает, работа не идет, люди живут в нищете. Давайте без этой песни похвальной и так далее», — отметил человек со съемочной группы.

В ответ Сергей Селин заявил, что не будет распространять ложную информацию и не согласился с мнением, что в России вымирают города.

«Моя работа — это не врать людям, а говорить им как можно больше максимальной правды», — отметил артист.

Затем Селину присутствующий за кадром человек предложил благодаря своим актерским способностям зачитать сценарий так, чтобы в него поверили люди, несмотря на то, что сам артист не согласен с написанным. Оппонент настаивал на том, что «Россия оказалась в беде».

«Мы не оказались в беде, мы на определенном этапе. Мы молодая страна. Я хочу сказать тебе, молодой парень, не смей становиться на нашем пути, если у тебя такие мысли», — ответил ему Селин.

Однако представитель съемочной группы настаивал на продолжении съемок и читке заранее подготовленного сценария.

«Я сейчас встану и уйду, понял? Ты сейчас договоришься у меня. Я твой вариант отработал, теперь я хочу, чтобы зритель услышал мой вариант. Мое представление о событиях, которые происходят в нашей стране», — добавил Селин.

После того как мнение актера отказались записывать, Сергей Селин порвал сценарий «про умирающую Россию» и ушел из кадра.

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

В интервью NEWS.ru заявил, что его пригласили на съемку, где предлагалось поговорить о стране. Однако заранее его не предупреждали, что речь пойдет о таких словах, как «умирающая Россия».

«Мне предложили поговорить о России, но про такие слова, как „умирающая Россия“, речи не было. Когда я прибыл на площадку, мне дали текст. Я сказал, я не буду говорить это. Это против моих личных убеждений, а режиссер настаивал», — уточнил он.

По словам артиста, съемка была устроена специально в преддверии президентских выборов, и он заранее договорился с режиссером, что не будет переходить на личности. Актер также признался, что в распространившейся в Сети ролик не вошла часть, где он матом ругается на съемочную группу.

«Я там между прочим еще матом ругался, но это не вошло. Режиссера я не знаю. Достаточно молодые ребята, за 30 лет. Я не знаю, была ли это их установка», — добавил Селин.

Что известно о личной жизни Сергея Селина

Первой женой Сергея Селина была актриса Лариса Салтыкова. В этом браке родился сын Прохор, однако спустя 22 года отношений супруги развелись. После расставания актер помог бывшей жене открыть собственный бизнес. На шоу «Секрет на миллион» в 2019 году он признался, что до сих пор перечисляет деньги первой жене.

Фото: Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Вторую супругу Анну Селину артист встретил в университете МВД на творческой встрече. В вузе девушка училась на психолога, и на момент знакомства с артистом ей было 18 лет. Сейчас супруги живут вместе уже больше 15 лет и воспитывают дочь Марию и сына Макара. По словам артиста, у них с женой идеальные отношения, но бывают ссоры.

«Поскольку мы живем в двухэтажной квартире, то у нас есть возможность уединиться. Дети на втором, мы на первом. Ругайся сколько влезет», — рассказал Селин Пятому каналу.

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