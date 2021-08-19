Российский художник Евгений Гороховский умер из-за COVID-19

Российский художник Евгений Гороховский скончался 19 августа на 71-м году жизни из-за осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу галереи pop/off/art.

Утром 19 августа на 71-м году жизни скончался известный московский художник, классик современного отечественного искусства Евгений Эдуардович Гороховский, — говорится в сообщении.

Гороховский появился на свет в Одессе. Его отец — Эдуард Гороховский — также был художником. В 1973-м Евгений Гороховский окончил постановочный факультет Школы-студии МХАТ, после чего уехал работать в Новосибирск. В 1970-е годы мэтр оформил свою собственную творческую манеру на стыке фотореалистического изображения и метафизического, концептуально отрефлексированного содержания.

На счету покойного — двадцать персональных выставок и около 100 групповых экспозиций. Шедевры почившего хранятся в Третьяковской галерее, в Гравюрном кабинете в ФРГ, в фондах Kolodzei Art Foundation в США и многих других учреждениях по всему миру.

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