Швыдкой заявил, что экспонаты коллекции Морозовых вернутся в Россию

Экспонаты с парижской выставки «Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства» вернутся на территорию России, сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он отметил важность обеспечения безопасной логистики при транспортировке экспонатов, сообщает РИА Новости.

Выставка коллекции Морозовых в фонде Louis Vuitton защищена всеми необходимыми соглашениями, которые существуют для того, чтобы такого рода выставки находились в безопасности, — сказал Швыдкой.

По его словам, в данный момент «рассматривается вопрос самого безопасного возвращения вещей на родину». Швыдкой заверил, что экспонаты не находятся в зоне риска. Он уточнил, что в работе по возвращению предметов культуры задействовано Министерство культуры, Министерство иностранных дел и Министерство транспорта.

Спецпредставитель подчеркнул, что ответственность за возвращение вещей из Парижа лежит на фонде Louis Vuitton. Швыдкой подтвердил, что фонд выполнит свои обязательства, заключённые договорами.

Ранее концерн Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) сообщил AFP о решении временно закрыть 124 магазина в России в связи с «ситуацией в регионе». Также в компании заявили о готовности пожертвовать €5 млн Международному комитету Красного Креста.

Решение уйти с российского рынка приняли ещё несколько брендов. Так, Chanel объяснила закрытие своих 17 магазинов «неопределённостью ситуации». В Hermes решили временно остановить деятельность трёх магазинов. Два магазина Kering также закроются, однако в компании выразили намерение поддержать 180 сотрудников в России.