«Сердце остановилось»: Олег Меньшиков впервые рассказал о коме

Российский актёр Олег Меньшиков впервые признался, что полгода назад провёл в коме целую неделю. О проблемах со здоровьем он рассказал в интервью Светлане Бондарчук, опубликованном на YouTube.

Полгода назад я неделю лежал в коме. Об этом никто не знает, кроме моей жены Насти и нашего ближнего круга. Лёг на плановую операцию, в которой, казалось, ничего не было страшного, но на операционном столе что-то пошло не так. У меня упало давление, остановилось сердце. Моё состояние было настолько плачевным, что врачи говорили Насте: возможно, придётся готовиться к худшему, — рассказал Меньшиков.

Актёр признался: после случившегося стал на многое в жизни смотреть иначе. Он попытался объяснить, что чувствовал и видел, находясь в состоянии комы.

Помню, что летал... был в космосе, на каком-то корабле, на каком-то безумном спектакле с убийствами, — признался актёр.

Меньшиков добавил, что всю ту неделю, что он провёл в коме, его жена Анастасия не спала из-за переживаний. Артист ещё раз поблагодарил врачей, которые смогли вытащить его «буквально с того света» и без особенных последствий для здоровья.

Когда я пришёл в себя, врачи боялись, что, может, мозги откажут, ноги, может, ещё что-то... Но обошлось, — сказал актёр.

Ранее жена музыканта и актёра Петра Мамонова Ольга Мамонова в беседе с NEWS.ru сообщила последние новости о здоровье мужа. Она рассказала, что артист уже 12-е сутки находится в крайне тяжёлом состоянии на искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).