Садальский подверг критике «Ленком» из-за отстранения от работы Чуриковой

https://static.news.ru/photo/e81d2646-04b0-11eb-bc21-fa163e074e61_660.jpg Стас Садальский Фото: instagram.com/stassadal

Актёр Стас Садальский прокомментировал новость о том, что руководство театра «Ленком Марка Захарова» решило убрать из репертуара все спектакли с участием 76-летней Инны Чуриковой. Это произошло без предупреждения.

Он считает, что театр не имеет права так поступать с артистами. По его словам, руководители пытаются создать лишь «видимость работы».

Просто руководители театра хотят выслужиться. Инна Чурикова очень любит работать. Она шикарная и блистательная актриса, — отметил актёр в интервью Teleprogramma.pro.

Отстранение Чуриковой связано с тем, что культурные учреждения Москвы обязали пересмотреть расписание. Власти попросили отправить всех возрастных артистов на самоизоляцию из-за пандемии коронавируса.

Ранее столичные власти обязали работодателей перевести на удалённую работу 30% сотрудников. Также все граждане старше 65 лет должны работать из дома. Это следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина. Исключение сделано только для сотрудников, чьё присутствие на работе является критически важным для функционирования организации.

Как писал NEWS.ru, народный артист России Юрий Стоянов высказался о решении московских властей отправить по домам людей старше 65 лет из-за новой вспышки коронавирусной инфекции. Такая мера касается в том числе актёров.