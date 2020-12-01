Садальский ответил на жалобы вдовы Табакова, что она редко выходит на сцену

https://static.news.ru/photo/acc7752a-3448-11eb-a74d-fa163e074e61_660.jpg Станислав Садальский Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

Станислав Садальский высказался после слов вдовы Олега Табакова Марины Зудиной, что в последнее время у неё мало ролей в театре. Зудина сказала. что её муж бы не обрадовался такому положению дел.

Садальский в ответ заявил, что при жизни Табакова Зудина играла в Московском театре все роли. Теперь же «получилось то, что получилось». И дело тут вовсе не в таланте.

В качестве примера Садальский привёл притчу, которую часто рассказывала Людмила Максакова.

Жила семья, денег у них не было. Они просили у Бога, чтобы он им помог. И Господь однажды им говорит: «Так будет не всегда». И действительно ребенок стал ходить в другую школу. На работе дела пошли в гору. Продукты появились. И семья снова обращается к Господу: «Спасибо. Ты услышал нас». А он говорит: «Так будет не всегда», — приводит рассказ актёра Teleprogramma.pro.

Так вот, с Мариной Зудиной приключилась фактически такая же история. Ей тоже надо понять, что так будет не всегда, время поменялось и актриче надо сменить сферу деятельности.

У меня тоже были съёмки, а потом их не стало. Я нашел себя в интернете. И вообще, позорно артистам жаловаться. Найди себя в другом, — заявил Садальский.

Сын Марины Зудиной Павел Табаков тоже работал в Московском художественном театре, но сейчас и вовсе ушёл из него. Сын Олега Табакова активно снимается в кино.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Маша Табакова, дочь актёров Олега Табакова и Марины Зудиной, предстала перед поклонниками в необычном «салонном» образе. Вместо распущенных волос 14-летней девочке сделали пышную причёску, она одета в узкое элегантное вечернее платье.