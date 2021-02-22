Садальский опубликовал редкое фото Градовой с новорождённым внуком

https://static.news.ru/photo/d3a51b3a-7551-11eb-8b93-96000091f725_660.jpg Екатерина Градова Фото: ru.wikipedia.org/РИА «Новости» - https://rg.ru/2014/01/07/mironovi-site.html,

Станислав Садальский в память об ушедшей из жизни актрисе Екатерине Градовой опубликовал несколько архивных снимков «радистки Кэт». В частности, это редкое фото бывшей жены Андрея Миронова с дочкой Марией и спящим внуком Фёдором в коляске.

Мальчик появился на свет в 2019 году, также у Марии Мироновой есть взрослый сын Андрей Удалов-Миронов. Садальский поддержал дочь Екатерины Градовой, отметив, что год начался с больших потерь.

И сказать нечего, кроме слов поддержки Маше. Совсем недавно она снова стала мамой, подарив второго внука Кате. Столько радости было, — написал актёр в своём микроблоге.

Вместе с фотографией, где Градова стоит у коляски с внуком, Садальский опубликовал и другие архивные фото актрисы, в частности, со съёмок фильма «Место встречи изменить нельзя», где артисты снимались вместе. Градова в знаменитой киноленте играла подругу Ручечника, которую по сюжету «застукали» в театре с краденой шубой.

Садальский отметил, что актриса, получившая известность в киноэпопее «Семнадцать мгновений весны», училась у маститых педагогов и на её курсе было много известных личностей — от Нины Корниенко до Анатолия Васильева. Также актёр пояснил, почему Градова фактически перестала сниматься после ленты о Штирлице.

После неё ставить планку выше уже было невозможно. А она и не пыталась. Снималась, правда, очень мало и очень недолго: всего четыре фильма. «Место встречи» стало её последней работой. Хотя считаю, что гражданка Волокушина в паре с Ручечником — два бриллианта нашей картины, — поделился воспоминаниями Садальский.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заслуженную артистку РСФСР Екатерину Градову похоронят на Троекуровском кладбище. Траурная церемония состоится 24 февраля.