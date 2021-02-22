Стали известны дата и место похорон Екатерины Градовой

https://static.news.ru/photo/75158614-752d-11eb-8ca7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженную артистку РСФСР Екатерину Градову похоронят на Троекуровском кладбище. Траурная церемония состоится 24 февраля.

Организацией похорон занимается семья актрисы. Помощь в организации оказывает директор театра «Ленком» Марк Варшавер, передаёт MK.RU.

Градова — актриса театра и кино, известная по роли радистки Кэт в фильме «Семнадцать мгновений весны». Роль Светланы Волокушиной в картине «Место встречи изменить нельзя» стала последней в её кинокарьере. После этого артистка появлялась только на театральных подмостках и в телеверсиях спектаклей.

Она также является матерью актрисы Марии Мироновой, рождённой в браке с кумиром советских зрителей Андреем Мироновым.

Ранее стало известно о том, что Градова скончалась в Москве в возрасте 74 лет. По заключению врачей, у артистки случился инсульт. Её госпитализировали в больницу и положили на срочную операцию, однако сердце не выдержало.