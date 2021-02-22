Стали известны дата и место похорон Екатерины Градовой

Заслуженную артистку РСФСР Екатерину Градову похоронят на Троекуровском кладбище. Траурная церемония состоится 24 февраля.
Организацией похорон занимается семья актрисы. Помощь в организации оказывает директор театра «Ленком» Марк Варшавер,
Градова — актриса театра и кино, известная по роли радистки Кэт в фильме «Семнадцать мгновений весны». Роль Светланы Волокушиной в картине «Место встречи изменить нельзя» стала последней в её кинокарьере. После этого артистка появлялась только на театральных подмостках и в телеверсиях спектаклей.
Она также является матерью актрисы Марии Мироновой, рождённой в браке с кумиром советских зрителей Андреем Мироновым.
Ранее стало известно о том, что Градова скончалась в Москве в возрасте 74 лет. По заключению врачей, у артистки случился инсульт. Её госпитализировали в больницу и положили на срочную операцию, однако сердце не выдержало.