https://static.news.ru/photo/c3bd3b44-306f-11ea-a3fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители российских издательств назвали самые популярные книги 2019 года, разошедшиеся многотысячными тиражами. В качестве лидеров продаж эксперты назвали следующих авторов: Ю Несбё, Джоан Роулинг (выпустившая роман под псевдонимом), Рейчел Липпинкотт, Микки Дотри, Тобиас Иаконис, Дина Рубина, Алекс Махаэлидес и не только.

О самых продаваемых книгах 2019 года журналистам рассказали представители двух отечественных издательств: «Эксмо-АСТ» и «Азбука-Аттикус». И предоставленные сведения отличаются друг от друга.

По информации «Эксмо-АСТ», лучше всего в прошедшем году продавалась история любви «В метре друг от друга», написанная тремя авторами. Руку к созданию романа приложили Рейчел Липпинкотт, Микки Дотри и Тобиас Иаконис. Второе место занимает Алекс Махаэлидес и его работа «Безмолвный пациент». Третья позиция досталась «Белым лошадям» Дины Рубиной.

У издательства «Азбука-Аттикус» другая информация. Исходя из обнародованных данных, самой продаваемой книгой года стал детектив Ю Несбё «Нож». Следом за ним в рейтинге расположился роман Роберта Гэлбрейта (псевдоним Джоан Роулинг) «Смертельная белизна». На третьем месте в списке издательства находится книга «Пока течёт река» британской писательницы Дианы Сеттерфилд, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, кинокритики Николас Барбер и Кэрин Джеймс назвали фильмы, выход которых в 2020 году стоит ждать с большим энтузиазмом. В перечень попали 14 кинолент.

Первым в списке стало полотно «Подлинная история банды Келли» австралийца Джастина Курзеля. Премьера в РФ состоится 20 февраля. Вторая строчка у «Истории Дэвида Копперфилда» (режиссёр — Армандо Ианнуччи, на экранах в РФ с 7 мая). На третьем месте проект Ли Уоннелла «Человек-невидимка» (в кино с 26 марта).