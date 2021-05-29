Роман Пелевина признали национальным бестселлером

https://static.news.ru/photo/5cd43f90-c114-11eb-854e-96000091f725_660.jpg Александр Пелевин Фото: comrade_pelevin/instagram.com

Петербургский писатель Александр Пелевин с романом «Покров-17» стал победителем на литературной премии «Национальный бестселлер» 2021 года. Интрига держалась до последней минуты, передаёт ТАСС.

Впервые в истории премии мнения жюри распределились поровну. Решающий голос был за Григорием Ивлиевым. Финалистами премии, помимо Пелевина, были Михаил Гиголашвили (книга «Кока»), Вера Богданова («Павел Чжан и прочие речные твари»), Мршавко Штапич («Плейлист волонтёра»), а также Даниэль Орлов («Время рискованного земледелия») и Иван Шипнигов («Стрим»).

Главный герой книги «Покров-17» — журналист Андрей Тихонов — по заданию редакции приезжает в одноимённый закрытый город. В произведении, по словам Ивлиева, очень сильные и современные образы. Пелевин показал «некий мир, который может быть совершенно иным, чем мы привыкли», добавил он.

Пелевин уже второй раз оказался среди финалистов, однако до сих пор у писателя не было ни одной серьёзной премии, несмотря на признание читателей.

У меня до сих пор не было ни одной премии как таковой, и я очень надеялся сегодня её получить, и это случилось, и я сейчас слегка в изменённом состоянии сознания от всего этого, я очень рад, — рассказал Пелевин.

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