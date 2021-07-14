«Репетиция инсульта»: 90-летний Краско рассказал, как перенёс COVID-19

Советский и российский актёр Иван Краско рассказал NEWS.ru, как перенёс COVID-19 осенью 2020-го. Артист отметил, что не знает, «набросится» ли на него инфекция вновь, но отметил, что переболел коронавирусом в лёгкой форме. Несмотря на это, он назвал недуг «репетицией инсульта».

Это всё равно тяжело, это всё равно страшно, потому что происходит полное обессиливание и отключение от всякого интереса, от всяких запахов, ужасно. Ну и потом произошла как бы вспышка в мозгах, в черепной коробке, какой-то звон. И я упал. Слава богу, рядом стояла кровать, и я на неё упал. Свет в глазах исчез, и через 3-5 секунд всё вернулось. Я очень взвёлся и подумал, что это репетиция инсульта, — подчеркнул 90-летний Краско.

Артист добавил, что его друг артист Михаил Боярский не отвечает на звонки. Накануне в СМИ появилась информация о якобы госпитализации Боярского с COVID-19. Редакции также не удалось связаться с супругой Боярского — худруком Театра имени Ленсовета Ларисой Луппиан.

Накануне Боярский опроверг в разговоре с журналистами слухи о своей госпитализации с COVID-19. Артист подчеркнул, что у СМИ неверная информация. Представитель музыканта в беседе с РИА Новости подчеркнул , что 71-летний артист находится дома и чувствует себя нормально, у него лишь подозревают COVID-19. Однако в театре имени Ленсовета рассказали, что Боярский находится в больнице и лечится от COVID-19 в «хороших условиях».

Информация о якобы госпитализации Боярского с COVID-19 появилась днём 14 июля. По данным СМИ, у артиста седьмой день наблюдается коронавирусная инфекция и медики решили положить его в Боткинскую больницу трое суток назад.