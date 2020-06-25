Рэперы Серёга и Dava выпустили ремейк хита «Чёрный бумер»

Премьера клипа на хит 2004 года «Чёрный бумер» состоялась на YouTube. Получившийся ролик — совместное творчество автора песни, рэпера Серёги (Сергей Пархоменко), и блогера Давида Манукяна (Dava).
В реинкарнированном треке в основном
Ради съёмок этого клипа пришлось перекрывать часть трассы. Не обошлось и без жертв: Манукян в процессе съёмок вывихнул себе плечо.
13 июня NEWS.ru писал, что солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков представил премьеру видео на новую песню «Расскажи мне». Артист снял печальную историю о любви и привлёк к съёмкам 13 девушек, в числе которых — Регина Тодоренко, Кристина Асмус, Ольга Бузова и другие звёзды.
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