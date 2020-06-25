Рэперы Серёга и Dava выпустили ремейк хита «Чёрный бумер»

https://static.news.ru/photo/5c605140-b70e-11ea-8bc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: youtube.com/channel/UCbh7BxJWCMnWLwJ-traa6Wg

Премьера клипа на хит 2004 года «Чёрный бумер» состоялась на YouTube. Получившийся ролик — совместное творчество автора песни, рэпера Серёги (Сергей Пархоменко), и блогера Давида Манукяна (Dava).

В реинкарнированном треке в основном звучит голос Давида, Серёгу можно услышать лишь в припеве. В клипе снялись звёзды TikTok, а также невеста Манукяна Ольга Бузова. По сюжету герой Давы купил BMW, уведя машину из-под носа у героя Серёги. Тот удивляется, как такой молодой парень смог скопить на «чёрный бумер». А тот объясняет, что заработал на роскошь в Instagram и TikTok.

Ради съёмок этого клипа пришлось перекрывать часть трассы. Не обошлось и без жертв: Манукян в процессе съёмок вывихнул себе плечо.

13 июня NEWS.ru писал, что солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков представил премьеру видео на новую песню «Расскажи мне». Артист снял печальную историю о любви и привлёк к съёмкам 13 девушек, в числе которых — Регина Тодоренко, Кристина Асмус, Ольга Бузова и другие звёзды.