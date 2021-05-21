На пальце разводящегося Билла Гейтса заметили обручальное кольцо

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс не снял обручальное кольцо, хотя его супруга американская предпринимательница Мелинда ещё в начале мая подала на развод. Украшение на пальце журналисты Fox News приметили во время публичного выступления миллиардера.
Речь идёт о виртуальном форуме, организованном Торговой палатой США. Кольцо
Билл Гейтс входит в пятёрку богатейших предпринимателей мира. Его состояние оценивается в $127 млрд. После развода Мелинда получила акции нескольких компаний на сумму более $3 млрд.
Ранее стало известно, что Билл Гейтс должен покинуть правление компании Microsoft из-за отношений с сотрудницей корпорации. Такое решение принял совет директоров, посчитавший подобные отношения неподобающими.
Гейтсу пришлось покинуть правление компании в марте 2020 года, через три месяца после того, как он был переизбран на пост главы Microsoft.