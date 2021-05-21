На пальце разводящегося Билла Гейтса заметили обручальное кольцо

https://static.news.ru/photo/30d2f756-ba25-11eb-b70e-96000091f725_660.jpg Билл Гейтс Фото: Javier Rojas/Global Look Press

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс не снял обручальное кольцо, хотя его супруга американская предпринимательница Мелинда ещё в начале мая подала на развод. Украшение на пальце журналисты Fox News приметили во время публичного выступления миллиардера.

Речь идёт о виртуальном форуме, организованном Торговой палатой США. Кольцо было на пальце Гейтса в ходе мероприятия, которое прошло 19 мая, несмотря на то, что супруги объявили о расторжении брака 3 мая. Пара прожила вместе 27 лет. В браке родились трое детей.

Билл Гейтс входит в пятёрку богатейших предпринимателей мира. Его состояние оценивается в $127 млрд. После развода Мелинда получила акции нескольких компаний на сумму более $3 млрд.

Ранее стало известно, что Билл Гейтс должен покинуть правление компании Microsoft из-за отношений с сотрудницей корпорации. Такое решение принял совет директоров, посчитавший подобные отношения неподобающими.

Гейтсу пришлось покинуть правление компании в марте 2020 года, через три месяца после того, как он был переизбран на пост главы Microsoft.