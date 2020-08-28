Расторгуев и Шварцман награждены орденами Александра Невского

https://static.news.ru/photo/1586f5e8-e9f0-11ea-a832-fa163e074e61_660.jpg Николай Расторгуев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Народный артист России певец Николай Расторгуев и народный художник РФ Леонид Шварцман награждены орденами Александра Невского. Соответствующий указ подписан президентом Владимиром Путиным.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В нём сказано, что Расторгуев и Шварцман отмечены за «большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Расторгуев является бессменным солистом группы «Любэ», а также актёром и кинопродюсером.

Шварцман известен как художник-постановщик и режиссёр многих советских и российских мультфильмов, в числе которых «Аленький цветочек», «Котёнок по имени Гав», «38 попугаев», «Обезьянки». Кроме того, он снимался в ряде документальных фильмов, посвящённых мультипликации.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени ректора МГИМО Анатолия Торкунова. Таким образом глава государства отметил «заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу» главы вуза.