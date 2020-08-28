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Ректор МГИМО награждён орденом «За заслуги перед Отечеством»

14:35, 29 августа 2020
Фото: ILileev/wikipedia.org

Президент России Владимир Путин наградил ректора МГИМО Анатолия Торкунова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени Торкунова Анатолия Васильевича, — следует из документа.

Торкунов родился 26 августа 1950 года в Москве. В 1972 году он окончил факультет международных отношений МГИМО. В 1974 году стал помощником ректора МГИМО.

В 1986 году Торкунова избрали деканом факультета международных отношений МГИМО. В 1989 году он назначен первым проректором МГИМО. В 1992 году был избран ректором МГИМО.

Ранее NEWS.ru писал, что дизайнер Артемий Лебедев получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Такое решение принял президент Владимир Путин.

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