Ректор МГИМО награждён орденом «За заслуги перед Отечеством»

https://static.news.ru/photo/e467226a-e9ec-11ea-ba37-fa163e074e61_660.jpg Фото: ILileev/wikipedia.org

Президент России Владимир Путин наградил ректора МГИМО Анатолия Торкунова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени Торкунова Анатолия Васильевича, — следует из документа.

Торкунов родился 26 августа 1950 года в Москве. В 1972 году он окончил факультет международных отношений МГИМО. В 1974 году стал помощником ректора МГИМО.

В 1986 году Торкунова избрали деканом факультета международных отношений МГИМО. В 1989 году он назначен первым проректором МГИМО. В 1992 году был избран ректором МГИМО.

Ранее NEWS.ru писал, что дизайнер Артемий Лебедев получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Такое решение принял президент Владимир Путин.