Путин подписал указ о праздновании 200 лет со дня рождения Толстого

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 200 лет со дня рождения российского писателя Льва Толстого, соответствующий документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации. 200 лет со дня рождения классика исполнится в 2028 году.

Учитывая выдающийся вклад Л. Н. Толстого в отечественную и мировую культуру и в связи с исполняющимся в 2028 году 200-летием со дня его рождения, постановляю: принять предложение правительства РФ о праздновании в 2028 году 200-летия со дня рождения Л. Н. Толстого, — говорится в указе.

Также Путин поручил правительству с течение полугода создать оргкомитет по подготовке к проведению празднования, разработать и утвердить план ключевых мероприятий. Кроме того, необходимо привлечь к празднованию органы государственной власти субъектов и органы местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что в США скончался правнук Льва Толстого Сергей. Ему было 99 лет. Сергей Толстой был единственным сыном внучки писателя Веры Толстой.