Правнук Льва Толстого умер в США

Сергей Толстой, правнук русского писателя Льва Толстого, умер в возрасте 99 лет в штате Мэриленд в США. О причинах смерти пока не сообщается, передаёт Washington Post.

По предварительным данным, причиной смерти потомка русского писателя стала старость и сопутствующие ей болезни. У него были проблемы с сердцем, нарушения глотания, а также проблемы со слухом и зрением. Кроме того, он мог перенести инсульт, уточняет газета.

Сергей Толстой был единственным сыном Веры Толстой, внучки Льва Толстого.

Ранее руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов сообщил, что депутат Государственной думы Лариса Шойгу, являющаяся сестрой министра обороны Сергея Шойгу, скончалась в возрасте 68 лет. Об этом он написал в своём Facebook-аккаунте. Он отметил, что Лариса Шойгу была предана своей родной Республике Тыва и долгое время защищала интересы её жителей в Госдуме. Благодаря своим успехам на политической арене, а также отзывчивости, она заслужила любовь и уважение коллег и простых россиян.

Лариса Шойгу родилась 21 января 1953 года. Впервые депутатом Госдумы она стала в 2007 году. Во время исполнения полномочий депутата Государственной думы V, VI и VII созывов выступила соавтором 17 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.