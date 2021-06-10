Умерла сестра Сергея Шойгу

https://static.news.ru/photo/2c20ba50-c9dd-11eb-9b8d-96000091f725_660.jpg Лариса Шойгу Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов сообщил, что депутат Госдумы Лариса Шойгу, являющаяся сестрой министра обороны Сергея Шойгу, скончалась в возрасте 68 лет. Об этом он написал в своём Facebook-аккаунте.

Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким в связи со смертью Ларисы Кужугетовны Шойгу, — написал политик.

Он отметил, что Лариса Шойгу была предана своей родной Республике Тыва и долгое время защищала интересы её жителей в Госдуме. Благодаря своим успехам на политической арене, а также отзывчивости, она заслужила любовь и уважение коллег и простых россиян.

Её уход — большая потеря для всех нас. Светлая память Ларисе Кужугетовне. Сил и мужества родным и близким пережить эту трагическую утрату, — заключил Неверов.

Причина смерти депутата не называется. В комментариях к публикации пользователи также выразили свои соболезнования.

Лариса Шойгу родилась 21 января 1953 года. Впервые депутатом Госдумы она стала в 2007 году. Во время исполнения полномочий депутата Государственной думы V, VI и VII созывов выступила соавтором 17 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.

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