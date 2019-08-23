https://static.news.ru/photo/5992e7f8-c6a4-11e9-bbb2-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин и Игорь Крутой Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин отметил вклад «Новой волны» в развитие международного гуманитарного сотрудничества, укрепление дружбы и взаимопонимания между людьми«, говорится в телеграмме, которая была опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что конкурс даёт возможность молодым людям продемонстрировать свой талант.

А тем временем композитор и продюсер Игорь Крутой открыл конкурс в Сочи.

Давайте считать конкурс «Новая волна» открытым, — объявил со сцены председатель жюри.

Он подчеркнул, что конкуренция с каждым годом только усиливается, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, известная латвийская певица Лайма Вайкуле отреагировала на слова российского композитора и продюсера Игоря Крутого о конфликте между ними, разгоревшемся из-за создания в Юрмале фестиваля «Лайма Рандеву» вместо основанного Крутым международного песенного конкурса «Новая волна».