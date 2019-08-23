Президент РФ Владимир Путин отметил вклад «Новой волны» в развитие международного гуманитарного сотрудничества, укрепление дружбы и взаимопонимания между людьми«, говорится в телеграмме, которая была опубликована на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что конкурс даёт возможность молодым людям продемонстрировать свой талант.
А тем временем композитор и продюсер Игорь Крутой открыл конкурс в Сочи.
Давайте считать конкурс «Новая волна» открытым, — объявил со сцены председатель жюри.
Он подчеркнул, что конкуренция с каждым годом только усиливается, передаёт
Как писал News.ru, известная латвийская певица Лайма Вайкуле отреагировала на слова российского композитора и продюсера Игоря Крутого о конфликте между ними, разгоревшемся из-за создания в Юрмале фестиваля «Лайма Рандеву» вместо основанного Крутым международного песенного конкурса «Новая волна».