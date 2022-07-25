«Пускать нельзя»: Милонов о возвращении Little Big в Россию Депутат Милонов предложил запретить Little Big зарабатывать на русской аудитории

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов назвал артистов, которые уехали из России и осуждали спецоперацию, предателями родины. В беседе с «360» депутат раскритиковал музыкальный коллектив Little Big и певицу Манижу. Он считает необходимым запретить им въезд на территорию России, а также возможность зарабатывать на русской аудитории.

Поэтому Little Big сейчас в России не имеет права на выступление. Это категоричная позиция. Люди предали свою родную страну, люди отреклись от Родины. Нельзя давать зарабатывать тем, кто плюет в тебя, — считает Виталий Милонов.

Парламентарий считает, что артисты, ранее покинувшие страну, оказались невостребованными в США, а сейчас имеют «клянчащий и попрошайничающий вид», планируя выступления в России. Он также заявил, что Little Big и Манижа не должны были выступать на музыкальном конкурсе «Евровидение» от лица России.

Уехавшая в США группа Little Big 24 июня выпустила трек Generation Cancellation и видеоклип на него. В подписи к видеоролику на YouTube содержится призыв остановить военные действия на Украине. На видео чередуются кадры с изображением мужчин в костюмах за шахматной доской, на которой в роли фигур выcтупают военные, людей, чьи головы подключены через трубы к телевизору, людей с закрытыми на мoлнию ртами. В конце ролика один из пожилых игроков в шахматы нажимает на кнопку в «ядерном чемoданчике».

Несмотря на критику России, музыканты запланировали осенью гастрольный тур по российским городам. Они хотят посетить более 20 городов с 29 сентября по 10 декабря и завершить тур в столичном «Мегаспорте». Цена билетов варьируется от 1200 до 5000 рублей.