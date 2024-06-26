На протяжении нескольких месяцев Никита Кологривый был в эпицентре скандалов, однако в последнее время почти исчез из поля зрения СМИ. Чем сейчас занимается актер, за что его критикуют?
В каких скандалах был замешан Кологривый
С начала 2024 года Кологривый находится в конфликте с Филиппом и Иваном Янковскими. В феврале он заявил, что не сыграл Вову Адидаса из-за того, что такие роли дают лишь знаменитым артистам, чтобы они «выглядели хорошо». В интервью Лауре Джугелии артист подчеркнул, что с точки зрения человеческих качеств он относится к Ивану Янковскому положительно, однако в актерском таланте сильно сомневается.
В марте Кологривый был признан виновным по делу о мелком хулиганстве, после того как устроил потасовку в новосибирском баре и укусил официантку. Суд назначил ему наказание в виде семи суток ареста. Актер отсидел положенный срок в изоляторе временного содержания и вышел оттуда 27 марта. Кологривый принес извинения за случившееся и заявил, что согласен с приговором суда.
В апреле актер в ходе интервью с Джугелией оскорбил телеведущего Александра Гордона, назвав его «чертом по жизни». Он обсудил недавний скандал с телеведущим, добавив, что рассчитывал на интервью, однако ведущий начал говорить с ним недоброжелательным тоном. Кологривый также отметил, что не жалеет о случившемся.
Звезда фильмов «Холоп» и «Чебурашка» Софья Зайка в интервью журналисту Светлане Баласанян назвала Кологривого «безумно талантливым, открытым и искренним парнем». Актриса не стала критиковать коллегу, с которым вместе училась, объяснив это тем, что хорошо относится к звезде «Слова пацана». При этом Зайка считает, что скандалы могут негативно повлиять на карьеру Кологривого.
Чем сейчас занимается Кологривый
12 июня стало известно, что актер погасил долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Как сообщал MK.RU со ссылкой на Telegram-канал SHOT, общая сумма задолженности составляла 1,4 млн рублей, в мае Кологривому удалось закрыть половину суммы, а уже в июне — оставшуюся часть.
13 июня «Союзмультфильм» сообщил о старте съемок полнометражного фильма «Простоквашино». В комментариях к соответствующей новости пользователи принялись предполагать, кто из актеров может принять участие в проекте. Среди вариантов прозвучали Антон Табаков, который уже озвучивал кота Матроскина в новом мультсериале «Простоквашино», Тихон Жизневский и Кологривый.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на полях ПМЭФ сообщил РИА Новости, что Кологривый может сыграть молодого основателя партии Владимира Жириновского в сериале. Он также пояснил, что на роль политика в более зрелом возрасте рассматриваются другие кандидаты, а имя режиссера, по словам Слуцкого, станет известно «уже очень скоро».
Сам Кологривый ранее говорил, что действительно надеется сыграть молодого политика, однако «пока ничего толком не готово».
В мае сообщалось, что звезда «Слова пацана» примерит образ поэта Владимира Маяковского. Соответствующая роль ему досталась в спектакле «Маяковский. Я сам». По словам Кологривого, в центре сюжета — любовный треугольник поэта с Лилей Брик и Осипом Бриком. Актер также добавил, что Маяковский близок ему в энергетическом плане.
За что критикуют Кологривого
Бывшая супруга рэпера Гуфа (Алексея Долматова) певица Айза Анохина во время интервью психологу Марку Бартону назвала актера психопатом, нарциссом и абьюзером. По ее мнению, у Кологривого «проблемы с зависимостями», он психологически «болен». Айза добавила, что после череды собственных проблем с психикой и работы с психологом она сразу обращает внимание на мужчин «с травмами».
«Он не в моем вкусе, к тому же он болен. Я уже чекаю чужие травмы. Он психопат, нарцисс, абьюзер. Мне кажется, у него есть проблемы с зависимостями», — выразила мнение Айза.
Народный артист России Иван Агапов считает, что Кологривому следует отрегулировать свое поведение. В беседе с NEWS.ru он отметил, что артистам необходимо ответственнее относиться к профессии, своему таланту и жизни в целом.
«Важно отрегулировать свое поведение. Марк Анатольевич Захаров, по-моему, нам еще на первом курсе сказал, а я повторяю своим студентам: „Вы сели в этот поезд. Но это не значит, что каждый доедет до конечной станции. Потому что у кого-то не хватит мозгов, или не сможет отрегулировать свои отношения с дурными привычками, или просто крыша поедет“. <...> Ответственнее надо относиться и к профессии, и к своему таланту, и к жизни в целом», — сказал Агапов.
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