«Психопат, нарцисс, абьюзер»: куда исчез Кологривый после нападок на коллег

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Никита Кологривый

На протяжении нескольких месяцев Никита Кологривый был в эпицентре скандалов, однако в последнее время почти исчез из поля зрения СМИ. Чем сейчас занимается актер, за что его критикуют?

В каких скандалах был замешан Кологривый

С начала 2024 года Кологривый находится в конфликте с Филиппом и Иваном Янковскими. В феврале он заявил, что не сыграл Вову Адидаса из-за того, что такие роли дают лишь знаменитым артистам, чтобы они «выглядели хорошо». В интервью Лауре Джугелии артист подчеркнул, что с точки зрения человеческих качеств он относится к Ивану Янковскому положительно, однако в актерском таланте сильно сомневается.

В марте Кологривый был признан виновным по делу о мелком хулиганстве, после того как устроил потасовку в новосибирском баре и укусил официантку. Суд назначил ему наказание в виде семи суток ареста. Актер отсидел положенный срок в изоляторе временного содержания и вышел оттуда 27 марта. Кологривый принес извинения за случившееся и заявил, что согласен с приговором суда.

В апреле актер в ходе интервью с Джугелией оскорбил телеведущего Александра Гордона, назвав его «чертом по жизни». Он обсудил недавний скандал с телеведущим, добавив, что рассчитывал на интервью, однако ведущий начал говорить с ним недоброжелательным тоном. Кологривый также отметил, что не жалеет о случившемся.

Звезда фильмов «Холоп» и «Чебурашка» Софья Зайка в интервью журналисту Светлане Баласанян назвала Кологривого «безумно талантливым, открытым и искренним парнем». Актриса не стала критиковать коллегу, с которым вместе училась, объяснив это тем, что хорошо относится к звезде «Слова пацана». При этом Зайка считает, что скандалы могут негативно повлиять на карьеру Кологривого.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Никита Кологривый

Чем сейчас занимается Кологривый

12 июня стало известно, что актер погасил долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Как сообщал MK.RU со ссылкой на Telegram-канал SHOT, общая сумма задолженности составляла 1,4 млн рублей, в мае Кологривому удалось закрыть половину суммы, а уже в июне — оставшуюся часть.

13 июня «Союзмультфильм» сообщил о старте съемок полнометражного фильма «Простоквашино». В комментариях к соответствующей новости пользователи принялись предполагать, кто из актеров может принять участие в проекте. Среди вариантов прозвучали Антон Табаков, который уже озвучивал кота Матроскина в новом мультсериале «Простоквашино», Тихон Жизневский и Кологривый.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на полях ПМЭФ сообщил РИА Новости, что Кологривый может сыграть молодого основателя партии Владимира Жириновского в сериале. Он также пояснил, что на роль политика в более зрелом возрасте рассматриваются другие кандидаты, а имя режиссера, по словам Слуцкого, станет известно «уже очень скоро».

Сам Кологривый ранее говорил, что действительно надеется сыграть молодого политика, однако «пока ничего толком не готово».

В мае сообщалось, что звезда «Слова пацана» примерит образ поэта Владимира Маяковского. Соответствующая роль ему досталась в спектакле «Маяковский. Я сам». По словам Кологривого, в центре сюжета — любовный треугольник поэта с Лилей Брик и Осипом Бриком. Актер также добавил, что Маяковский близок ему в энергетическом плане.

За что критикуют Кологривого

Бывшая супруга рэпера Гуфа (Алексея Долматова) певица Айза Анохина во время интервью психологу Марку Бартону назвала актера психопатом, нарциссом и абьюзером. По ее мнению, у Кологривого «проблемы с зависимостями», он психологически «болен». Айза добавила, что после череды собственных проблем с психикой и работы с психологом она сразу обращает внимание на мужчин «с травмами».

«Он не в моем вкусе, к тому же он болен. Я уже чекаю чужие травмы. Он психопат, нарцисс, абьюзер. Мне кажется, у него есть проблемы с зависимостями», — выразила мнение Айза.

Народный артист России Иван Агапов считает, что Кологривому следует отрегулировать свое поведение. В беседе с NEWS.ru он отметил, что артистам необходимо ответственнее относиться к профессии, своему таланту и жизни в целом.

«Важно отрегулировать свое поведение. Марк Анатольевич Захаров, по-моему, нам еще на первом курсе сказал, а я повторяю своим студентам: „Вы сели в этот поезд. Но это не значит, что каждый доедет до конечной станции. Потому что у кого-то не хватит мозгов, или не сможет отрегулировать свои отношения с дурными привычками, или просто крыша поедет“. <...> Ответственнее надо относиться и к профессии, и к своему таланту, и к жизни в целом», — сказал Агапов.

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