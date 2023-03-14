Продюсер Розенбаума рассказала о его состоянии после операции Продюсер Розенбаума Купсина: певца прооперировали в Красноярске, он чувствует себя хорошо

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Александр Розенбаум

Продюсер певца Александра Розенбаума Белла Купсина подтвердила NEWS.ru, что музыканта прооперировали в Красноярске, где артист вечером 13 марта выступал с сольным концертом. Она подчеркнула, что с ним все хорошо.

[Розенбаума] успешно прооперировали, все хорошо, чувствует себя хорошо, — отметила Купсина.

Telegram-канал «112» 14 марта сообщил, что Розенбаума экстренно госпитализировали в Красноярске после сольного концерта. Источники канала рассказали, что исполнитель обратился к медикам с жалобой на боли в ноге. В ходе обследования у него обнаружили тромб. Операция прошла успешно.

В 2021 году Розенбаум находился в одной из московских клиник, где перенес сложную операцию. По информации СМИ, ему удалили опухоль. Сам Розенбаум наличие онкологии никогда не подтверждал, заявляя, что он не любитель обсуждать свое здоровье.

После операции Розенбаум вышел на связь. В своих социальных сетях исполнитель написал, что чувствует себя хорошо. Народный артист России также поблагодарил поклонников за поддержку. Он добавил, что на фоне проблем со здоровьем выступление в Братске пришлось отменить, однако гастрольный график остается в силе.