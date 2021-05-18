Проблемы в браке подождут: звезда «Дома-2» раскрыла пол будущего малыша

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Многодетная Мария Круглыхина, известная по проекту «Дом-2», назвала пол будущего ребёнка. Недавно она намекала на проблемы с мужем — слухи пошли после признания девушки о том, что её жизнь сейчас похожа на страшный сон. Несмотря на испытания, звезда реалити-шоу не падает духом и делится с подписчиками приятными новостями.

Да будет Девочка! Пока народ спорит стоит ли рожать или лучше вообще воздержаться от детей, во мне потихоньку растёт маленькая жизнь. Я не стала устраивать из этой новости какую-то интригу или шумный бейби-бум с проколом шариков, хотя раньше очень любила подобные мероприятия. Сейчас хочется только одного — тихо-мирно родить здоровую малышку в срок, — написала звезда «Дома-2» в Instagram.

Круглыхина призналась, что имя девочке пока не придумала, поэтому будет рада, если подписчики предложат в комментариях свои варианты. Сама многодетная мать пока склоняется к русским православным именам, например, Василиса. Также она поблагодарила своих поклонников за то, что они могут разделять с ней не только грусть, но и радость.

Ранее стало известно, что хореограф Илья Авербух и его супруга, актриса Лиза Арзамасова ждут ребёнка. Для пары это первый общий ребёнок.