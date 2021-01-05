Представитель Василия Ланового рассказала об улучшении самочувствия артиста

https://static.news.ru/photo/21376930-50c6-11eb-ae18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Попавший в больницу 86-летний актёр Василий Лановой, которому диагностировали COVID-19, идёт на поправку и вскоре будет выписан из клиники, сообщила его официальный представитель Антонина Журавлёва.

Ещё день-два, и отправят на выписку. Всё в порядке у него, выздоравливает, всё хорошо, собственного говоря, — сообщила она РИА Новости.

Ранее о госпитализации Ланового с коронавирусной инфекцией сообщал директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок. Он отмечал, что у артиста было поражено инфекцией 5% лёгких. Вместе с ним в больницу попала и его супруга Ирина Купченко.

Народный артист СССР, Герой Труда РФ Василий Лановой родился 16 января 1934 года. Работает в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Является председателем попечительского совета патриотической акции «Бессмертный полк», заведующим кафедрой сценической речи и профессором Театрального училища им. Щукина.

Ранее NEWS.ru писал, что народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, госпитализированная с коронавирусом, остаётся в стабильном состоянии. Врачи не наблюдают у актрисы ухудшений.