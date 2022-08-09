«Правда и свет»: Путин высказался о Седьмой симфонии Шостаковича Путин назвал Седьмую симфонию Шостаковичу вызывающей самые сильные чувства

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин сообщил, что Седьмая («Ленинградская») симфония Шостаковича вызывает самые сильные чувства в новых поколениях. Слова главы российского государства были посвящены 80-летию со дня премьеры Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде. С ними российский президент обратился к гостям концерта «Ленинградская симфония на берегах Невы».

Российский лидер отметил, что и сегодня, спустя многие десятилетия, эпическое произведение продолжает вызывать в новых поколениях самые сильные чувства. В этих чувствах — горечь потерь, радость победы, любовь к родине и готовность её защищать.

И это свидетельство настоящего, большого искусства, где великими на все времена становятся произведения, которые славят истинные, вечные ценности, объединяют людей всех возрастов, национальностей и религий, утверждают правду и свет, которые всегда берут верх над ложью, над силами тьмы, — сказал Владимир Путин в видеообращении к зрителям и участникам исполнения бессмертного произведения.

Глава российского государства отметил, что сама прямая трансляция концерта потрясла мир, так как позади были 11 самых трудных месяцев блокады. Музыкальные темы симфонии пронзительно рассказывали о тяжелейших испытаниях, боли, великой скорби, отметил президент.

Но было в них главное — поистине пророческое утверждение победы, и это укрепляло веру ленинградцев, всего советского народа, всех, кто боролся с нацизмом, в торжество гуманизма и справедливости, — резюмировал Владимир Путин.

Во время Великой Отечественной войны в осаждённом городе оркестр исполнил ставшую легендарной Седьмую симфонию советского композитора Дмитрия Шостаковича. Сын Шостаковича Максим объяснил важность Седьмой симфонии и вспомнил обнаруженное в композиции отца «дьявольское» пророчество.