Режиссёр Константин Богомолов стал новым героем передачи Владимира Познера. Популярный телеведущий заметил, что художественный руководитель Театра на Малой Бронной уже давал интервью близкому человеку в этом статусе.
Вы дали его супруге. Ожидать от близкого человека каких-то трудных вопросов, ставящих вас в тупик, не приходится, — отметил ведущий программы «Познер».
Не приходится, — признался супруг Ксении Собчак.
Позже Богомолов написал в Instagram, что это было лучшее интервью в его жизни.
Невероятная магия идёт от Вас, — доброжелательность, ум, любопытство. Спасибо. Один из лучших разговоров, которые я проживал, — подчеркнул худрук.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Богомолов и Собчак практикуют гостевой брак. Режиссёру театра не удалось ужиться с тёщей Людмилой Нарусовой.
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