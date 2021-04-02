Познер рассказал о записке Жванецкого у Стены Плача

https://static.news.ru/photo/fac34aa6-93bb-11eb-b19f-96000091f725_660.jpg Михаил Жванецкий Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Журналист Владимир Познер в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал историю про своего друга — писателя Михаила Жванецкого, ушедшего из жизни в ноябре прошлого года. Оказывается, сатирик во время своей поездки в Иерусалим оставил у Стены Плача записку «для Бога».

Как рассказал Познер, любой человек по традиции может оставить послание у Стены Плача, вложив его в щели между огромными камнями. Согласно повериям, так можно написать Богу. Журналист спросил своего друга при встрече, оставил ли он записку. Жванецкий ответил утвердительно. Как выяснилось, выдающийся сатирик написал свой номер телефона, чтобы Господь мог «в случае чего позвонить». Познер признался, что сделал бы то же самое.

Кроме того, телеведущий порассуждал о прожитых годах и сожалениях о случившемся или не случившемся. Он подчеркнул, что все люди «умны задним числом».

Это всё ерунда. Это было в нашей жизни, и никто не знает, как повернулась бы жизнь, если этого не было. Никто об этом не знает. Об этом написан не один роман. Многое, хотелось, чтобы не было сделано. Такова жизнь. Мне люди порой говорят, что они ни о чём не сожалеют. Я прямо балдею. Я о многом сожалею. О чём конкретно больше всего? Ну это вы уж извините, — сказал журналист.

Как ранее передавал NEWS.ru, Познер сообщил, что однажды ударил свою дочь от первого брака так, что у девочки из носа пошла кровь. По словам телеведущего, после этого поступка он стал иначе вести себя с ребёнком.