Познер объяснил, почему радуется наличию врагов

Российский телеведущий Владимир Познер на своей странице в «Яндекс.Дзен» объяснил, почему радуется наличию людей, считающих, что ему нет места на ТВ. Публицист отметил, что не будь у него врагов, он бы подумал, что что-то делает не так.

Познер также не думает , что его работа в одной из американских сетей с 1991 по 1996 год включительно является причиной негативного к нему отношения. Он вспомнил опыт, полученный во время сотрудничества с американским журналистом Филом Донахью. Познер признался, что начал понимать, что такое «приём».

Мне крайне интересно было смотреть: а что Фил делает и как это у него получается? У него — целый ряд приёмов, но я знаю точно, что никто им его не учил. Однажды он что-то сделал, сработало — и он, ага, взял на вооружение. Могу описать. Он входит в студию и говорит: «Ну, такой аудитории у меня никогда не было... Такой умной». Все хохочут. Или он держит микрофон, очень симпатично прикладывая его к щеке. Эту манеру он сам для себя придумал, — добавил Познер.

Ведущий Первого канала также признался, что «совершенно не думал» становиться журналистом, «если бы не случай», решивший всё. Ему позвонил знакомый и рассказал о создании нового агентства печати «Новости». Туда требовались люди, знающие иностранные языки.

Накануне Познера обвинили в ненависти к России. Он заявил, что ему передали письмо читателя одного издания, критикующего редколлегию за публикацию в журнале статей Познера, якобы «ненавидящего русский народ и Россию».