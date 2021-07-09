Познер объяснил, почему радуется наличию врагов

Российский телеведущий Владимир Познер на своей странице в «Яндекс.Дзен» объяснил, почему радуется наличию людей, считающих, что ему нет места на ТВ. Публицист отметил, что не будь у него врагов, он бы подумал, что что-то делает не так.
Познер
Мне крайне интересно было смотреть: а что Фил делает и как это у него получается? У него — целый ряд приёмов, но я знаю точно, что никто им его не учил. Однажды он что-то сделал, сработало — и он, ага, взял на вооружение. Могу описать. Он входит в студию и говорит: «Ну, такой аудитории у меня никогда не было... Такой умной». Все хохочут. Или он держит микрофон, очень симпатично прикладывая его к щеке. Эту манеру он сам для себя придумал, — добавил Познер.
Ведущий Первого канала также признался, что «совершенно не думал» становиться журналистом, «если бы не случай», решивший всё. Ему позвонил знакомый и рассказал о создании нового агентства печати «Новости». Туда требовались люди, знающие иностранные языки.
Накануне Познера обвинили в ненависти к России. Он заявил, что ему передали письмо читателя одного издания, критикующего редколлегию за публикацию в журнале статей Познера, якобы «ненавидящего русский народ и Россию».
Ранее Познер назвал единственный способ наладить отношения между Россией и США. Он также объяснил, в чём историческая причина недопониманий между странами. Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин изначально делал шаги в сторону Запада, но подобные действия не восприняли там позитивно. Познер