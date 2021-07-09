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Познер объяснил, почему радуется наличию врагов

12:21, 10 июля 2021
Владимир Познер Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российский телеведущий Владимир Познер на своей странице в «Яндекс.Дзен» объяснил, почему радуется наличию людей, считающих, что ему нет места на ТВ. Публицист отметил, что не будь у него врагов, он бы подумал, что что-то делает не так.

Познер также не думает, что его работа в одной из американских сетей с 1991 по 1996 год включительно является причиной негативного к нему отношения. Он вспомнил опыт, полученный во время сотрудничества с американским журналистом Филом Донахью. Познер признался, что начал понимать, что такое «приём».

Мне крайне интересно было смотреть: а что Фил делает и как это у него получается? У него — целый ряд приёмов, но я знаю точно, что никто им его не учил. Однажды он что-то сделал, сработало — и он, ага, взял на вооружение. Могу описать. Он входит в студию и говорит: «Ну, такой аудитории у меня никогда не было... Такой умной». Все хохочут. Или он держит микрофон, очень симпатично прикладывая его к щеке. Эту манеру он сам для себя придумал, — добавил Познер.

Ведущий Первого канала также признался, что «совершенно не думал» становиться журналистом, «если бы не случай», решивший всё. Ему позвонил знакомый и рассказал о создании нового агентства печати «Новости». Туда требовались люди, знающие иностранные языки.

Накануне Познера обвинили в ненависти к России. Он заявил, что ему передали письмо читателя одного издания, критикующего редколлегию за публикацию в журнале статей Познера, якобы «ненавидящего русский народ и Россию».

Ранее Познер назвал единственный способ наладить отношения между Россией и США. Он также объяснил, в чём историческая причина недопониманий между странами. Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин изначально делал шаги в сторону Запада, но подобные действия не восприняли там позитивно. Познер считает, что именно после этого градус недоверия резко повысился.

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