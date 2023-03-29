«Поверх шконок»: Улюкаев издаст книгу стихов из тюрьмы Улюкаев издаст книгу стихов «Тетрадь в клетку», написанных в тюрьме

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Алексей Улюкаев

Бывший глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев, осужденный за взятку, издаст книгу стихов «Тетрадь в клетку», написанную в стенах исправительного учреждения, сообщил в беседе с РБК гендиректор издательства «Время» Борис Пастернак. По его словам, книга появится в продаже уже в апреле. Пастернак подчеркнул, что в новой книге Улюкаева нет описания быта тюрьмы, она рассказывает о тяжелом опыте госслужащего, который пришел к мысли, что главное в жизни — «только любовь и свобода».

Книгу Улюкаев не «выстраивает», он сохраняет хронологию неволи. От стиха к стиху, от года к году он проходит горький и сложный путь, в конце которого остается убежденность в том, что в жизни по-настоящему ценны «только любовь и свобода». Это совсем не тюремное бытописание. Поэт смотрит «поверх шконок», в его стихах много глубоких размышлений о душе, о творчестве, о природе добра и зла, — гласит предисловие «Тетради в клетку».

Улюкаев был первым в истории современной России министром, осужденным за уголовное преступление. Занимая пост главы Минэкономразвития, он получил взятку в размере $2 млн в офисе «Роснефти», предположительно, за положительную оценку сделки по выкупу компанией половины акций «Башнефти».

В 2017 году Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей. В апреле 2022 года бывший министр подал прошение об условно-досрочном освобождении и уже в мае вышел на свободу.