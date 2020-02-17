https://static.news.ru/photo/b5c67a42-516b-11ea-87c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: МХАТ имени М. Горького

В четверг, 20 февраля, на сцене МХАТ имени Горького будет представлен спектакль «Три сестры» по пьесе Антона Чехова. Горожане и гости Москвы смогут увидеть один из шедевров русского психологического театра в поставке Владимира Немировича-Данченко.

По словам художественного руководителя МХАТа Эдуарда Боякова, работа по реконструкции знаменитого спектакля 1940 года шла на протяжении нескольких месяцев. К процессу были привлечены исследователи, театроведы и художники. Полученные материалы, подчеркнул Бояков, помогли воссоздать максимально аутентичную версию легендарной постановки Немировича-Данченко, которая стала одной из самых знаковых интерпретаций драматургии Чехова на сцене.

В настоящее время исполнительский состав спектакля полностью обновили. Однако актёрам, которые продемонстрируют зрителям легендарную постановку, входить в роли помогали ведущие артисты из предыдущего состава, сообщается на официальном сайте МХАТа.

Ранее NEWS.ru писал, что спектакли — участники фестиваля «Золотая маска» выйдут на экранах российских кинотеатров.

Программа «Золотая маска» в кино проводится уже в шестой раз.