Подруга Моргуновой рассказала о смерти сына диктора

https://static.news.ru/photo/7f811452-9be8-11ea-9615-fa163e074e61_660.jpg Светлана Моргунова Фото: Olga Loskutova/Russian Look/Global Look Press

Подруга легендарного советского диктора Светланы Моргуновой Лариса Куликова раскрыла правду о смерти её сына. Максим вёл на НТВ программу «Военное дело», ему было 52 года.

Известно, что мужчина заразился коронавирусом, болел десять дней, после чего умер. Но он не лечился самостоятельно, утверждает Куликова. По стечению обстоятельств она оказалась последней, кто разговаривал с сыном Моргуновой, пишет KP.RU.

Он только успел забрать оставленный мной обед у двери и написать мне «мерси», как всегда... А потом мы всю ночь пытались попасть в квартиру... И всё, шок, — рассказала подруга диктора.

Лариса Куликова добавила. что у Максима было повреждено 28% лёгких, в последние дни ему не хватало дыхания. Но врачи решили, что он может лечиться дома. Без их рекомендаций он, человек педантичный, никогда бы не стал лечиться, добавила Куликова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что единственный сын телеведущей Светланы Моргуновой Максим умер от коронавируса. Он контактировал с заражённым мужчиной, а после сам сдал тест, который показал положительный результат.