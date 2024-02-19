Почему Александрова уехала из России? Где она сейчас

Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»

Марина Александрова

Актриса Марина Александрова сообщила в своих соцсетях, что улетела с семьей из России. Почему она приняла такое решение, где сейчас артистка, вернется ли в РФ?

Куда уехала Марина Александрова

Звезда сериалов «Бедная Настя» и «Екатерина» Марина Александрова улетела из России вместе с семьей. В своих социальных сетях она опубликовала пост, в котором призналась, что сейчас находится на Мальдивах.

Александрова впервые посетила островное государство, когда ей было 20 лет. Тогда артистка участвовала в шоу «Последний герой», теперь она называет визит на остров «встречей с океаном». В своем последнем посте актриса написала, что «сбежала» на Мальдивы и окружила себя любимыми людьми.

«Именно после участия в программе я сформулировала, что у каждого есть свой остров, где хочется скрыться, когда кажется, что серому небу нет конца. <...> Окружив себя любимыми, я сбежала. Пусть в жизни наших детей солнечных дней будет больше», — подчеркнула артистка.

Александрова состоит в гражданском браке с режиссером Андреем Болтенко. Пара воспитывает двоих детей: 11-летнего сына Андрея и восьмилетнюю дочь Екатерину. Актриса, как правило, не распространяется о подробностях личной жизни в соцсетях, однако иногда публикует снимки с супругом и наследниками.

Покидала ли Александрова Россию ранее

В декабре 2023 года Александрова перед новогодними праздниками покинула Россию вместе с мужем и детьми. Семья отправилась на отдых в Шанхай.

«Улететь, набраться впечатлений и вырасти вместе с детьми. Понять, что в Шанхае найден любимый Париж, и вспомнить вкус пельменей. <...> Раз в десять лет можно сделать исключение и откусить пельмень по полной», — делилась актриса впечатлениями от путешествия в соцсетях.

Звезда российских сериалов предпочитает расслабленному отпуску активный отдых. Например, в 2020 году артистка публиковала снимки и с морского пляжа, и с горнолыжного курорта.

«Начало года: дети встали на лыжи, на всех прочитаны 11 книг, мы все научились стрелять из лука, попробовали самый вкусный шоколад в мире, прыгали на волнах, спорили, смеялись, играли в снежки, пейнтбол, „карточки на лоб“, монополию, катались с горки и плавали за красивыми рыбами... И это не все, что мы успели за наши каникулы, которые продолжаются! Не говорите, сама в восторге!» — рассказывала подписчикам Александрова.

Актриса признавалась, что воспитывает детей любовью и личным примером. По ее словам, важно уметь «слышать детей», а не искать себя в них и «какие-то нереализованные вещи реализовывать».

«Я воспитываю детей любовью и своим примером. Как их еще можно воспитывать? Словами и объяснениями ничего не добьешься, если будешь сам делать обратные вещи. Всегда нужно знакомиться со своим ребенком. Это не ты, не твой муж, это какой-то новый коктейль, смешанный из ваших качеств, генов и всего остального», — подчеркнула артистка в интервью «7 дней».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Марина Александрова

Какие фильмы скоро выйдут с Александровой

На счету актрисы более 80 работ в различных кинопроектах. В 2024 году на экраны должны выйти сразу четыре ленты с Александровой.

Артистка сыграла в комедии «Макрон» о 23-летнем мужчине, который хочет жениться на 45-летней возлюбленной. Также актриса вернулась к роли капитана милиции Сони Тимофеевой в 10-м сезоне сериала «Мосгаз».

В двух картинах Александрова примерила образ врача. В сериале «Переходный возраст» она сыграет акушера, а в ленте «Точка ноль» — опытного вирусолога.

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