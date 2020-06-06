Победителей литературной премии «Лицей» наградили на Красной площади

https://static.news.ru/photo/7678b216-a804-11ea-9a70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

В рамках Книжного фестиваля на Красной площади прошла церемония награждения победителей литературной премии «Лицей».

В номинации «Проза» первое место занял Ринат Газизов из Санкт-Петербурга с произведением «Отправление». Второе место у Сергея Кубрина из Пензы за произведение «Мирный житель». Третье место в этой номинации с романом «Маркетолог от Бога» Екатерина Какурина из Москвы.

В номинации «Поэзия» победила Александра Шалашова с поэтическим сборником «Инанна спускается в ад». Второе место у Евгении Ульянкиной из Москвы, третье — у Бориса Пейгина из Томска, сообщает РИА Новости.

Как отметил специальный представитель президента России по международному и культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, премия, которая была учреждена для самых молодых писателей России при поддержке корейских друзей, выявляет самых ярких, новых литераторов, которые войдут в русскую литературу уже в третьем десятилетии XXI века.

Ранее NEWS.ru писал, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин направил приветственную телеграмму гостям и участникам Книжного фестиваля на Красной площади в Москве.

Мишустин напомнил, что за время своего существования фестиваль стал заметным событием в культурной жизни столицы России и центром притяжения для «ценителей художественного слова». Премьер выразил уверенность в том, что событие запомнится посетителям «неповторимой атмосферой» и станет серьёзной поддержкой для книжной индустрии.