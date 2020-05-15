Мишустин увидел пользу для книжной индустрии в фестивале на Красной площади

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Компания «Яндекс» составила список новых слов, значение которых в последнее десятилетие в Рунете пытались найти чаще всего. В рейтинг, например, попали термины, связанные с трендами и социальными сетями.

Публикация посвящена Дню русского языка. Его отмечают по всему миру 6 июня. Он утверждён Организацией Объединённых Наций в 2010 году в день рождения Александра Пушкина. В топ попали понятия, смыслом...