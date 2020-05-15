Общество

Мишустин увидел пользу для книжной индустрии в фестивале на Красной площади

14:06, 06 июня 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин направил приветственную телеграмму гостям и участникам Книжного фестиваля на Красной площади в Москве.

Послание премьер-министра опубликовано на сайте кабмина. Мишустин напомнил, что за время своего существования фестиваль стал заметным событием в культурной жизни столицы России и центром притяжения для «ценителей художественного слова». Премьер выразил уверенность в том, что событие запомнится посетителям «неповторимой атмосферой» и станет серьёзной поддержкой для книжной индустрии.

Кроме того, премьер процитировал писателя Константина Паустовского.

Как справедливо заметил Константин Паустовский, человек, любящий и умеющий читать, — счастливый человек. Он окружён множеством умных, добрых и верных друзей. Друзья эти — книги, — говорится в послании председателя правительства.

Книжный фестиваль на Красной площади пройдёт с 6 по 8 июня. Его открытие приурочено ко Дню русского языка. Этот праздник ООН учредила в 2010 году в честь дня рождения Александра Пушкина — 6 июня.

Как ранее сообщал NEWS.ru, власти Москвы подготовили онлайн-кроссворд, посвящённый жизни и творчеству Пушкина.

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