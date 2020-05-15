Мишустин увидел пользу для книжной индустрии в фестивале на Красной площади

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин направил приветственную телеграмму гостям и участникам Книжного фестиваля на Красной площади в Москве.
Послание премьер-министра
Кроме того, премьер процитировал писателя Константина Паустовского.
Как справедливо заметил Константин Паустовский, человек, любящий и умеющий читать, — счастливый человек. Он окружён множеством умных, добрых и верных друзей. Друзья эти — книги, — говорится в послании председателя правительства.
Книжный фестиваль на Красной площади пройдёт с 6 по 8 июня. Его открытие приурочено ко Дню русского языка. Этот праздник ООН учредила в 2010 году в честь дня рождения Александра Пушкина — 6 июня.
Как ранее сообщал NEWS.ru, власти Москвы подготовили онлайн-кроссворд, посвящённый жизни и творчеству Пушкина.
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