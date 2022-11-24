Писательница раскрыла опасность запрета ЛГБТ пропаганды для культуры Писательница Чудинова: запрет ЛГБТ пропаганды может навредить художественной литературе

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Елена Чудинова

Закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола должен применяться таким образом, чтобы не повредить художественной литературе, рассказала «Радио 1» писатель, драматург и публицист Елена Чудинова. По ее словам, многие авторы прячут под художественностью «идеологическую бездарность», однако распространение запретительных мер способно отрицательно сказаться на искусстве в целом. При этом литератор считает, что ЛГБТ-парады, откровенную символику и митинги следует запретить.

С одной стороны, это совершенно необходимо, учитывая повестку. Конечно, должно быть какое-то сопротивление на законодательном уровне, но тут нужно с умом подходить, чтобы не пострадала художественная литература, — уверена Чудинова.

Писательница убеждена, что запрет лишь некоторых проявлений ЛГБТ не повредил бы культурное пространство, но стал бы эффективной защитной мерой от воздействий данной культуры.

Госдума ранее приняла закон о запрете ЛГБТ-пропаганды, педофилии и смены пола в рекламе, СМИ, книгах, кино и аудиокнигах. Пропаганду запретят в том числе и среди взрослых россиян. Авторами законодательной инициативы стали спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, а также более 300 депутатов ГД. Закон был принят в третьем чтении единогласно.