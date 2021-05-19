Певица Деми Ловато больше не хочет слышать о себе в женском роде

https://static.news.ru/photo/96611202-b8a8-11eb-a1b2-96000091f725_660.jpg Деми Ловата Фото: Demi Lovato/twitter.com

Американская актриса и певица Деми Ловата сделала каминг-аут — знаменитость больше не хочет слышать о себе в женском роде. Звезда объявила себя небинарной персоной (non-binary). Теперь к певице следует обращаться только во множественном числе при помощи местоимения. Заявление она сделала в своём Twitter.

Моя жизнь была не только моим путешествием — я также жила для тех, кто был по ту сторону камер. Сегодня я с радостью делюсь со всеми вами значительной частью своей жизни и с гордостью сообщаю, что идентифицирую себя как небинарную персону. Я также в будущем планирую официально поменять свои местоимения на «они»/«их», — написала Ловато.

Every day we wake up, we are given another opportunity & chance to be who we want & wish to be. Iâve spent the majority of my life growing in front of all of you youâve seen the good, the bad, & everything in between. pic.twitter.com/HSBcfmNruo — Demi Lovato (@ddlovato) May 19, 2021

Термин «небинарность» в современном мире стал особо популярным, так как человеческое понимание гендера продолжает расширяться. Словом non-binary обозначают людей, которые не отождествляют себя с мужским или женским полом. Нон-бинари могут считать себя гендерфлюид, агендерами или представителями третьего пола.

Деми Ловато на протяжении всей карьеры открыто поддерживала ЛГБТ-сообщество. Ранее она сообщила, что является пансексуалкой.

До этого стало известно, что звезда Disney — американский актёр и певец Джошуа Бассетт — совершил каминг-аут. 20-летний артист сделал комплимент британскому музыканту Гарри Стайлзу, намекнув, что не является гетеросексуалом, однако не уточнил, с какой именно ориентацией себя ассоциирует.