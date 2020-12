Первый сборник прозы Пушкина выставят на торги в Москве

Фото: litfund.ru

Более 600 композиций Боба Дилана — полный архив почти за 60 лет — были проданы музыкантом компании Universal Music. Сумма сделки не разглашается.

Информацию о покупке распространила сама звукозаписывающая компания. Сделка охватывает все записи музыканта, от песни 1962 года Blowin' In The Wind до вышедшего этим летом альбома Rough and Rowdy Ways, сообщает...