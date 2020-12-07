Первый сборник прозы Пушкина выставят на торги в Москве

https://static.news.ru/photo/b6c92dda-389d-11eb-861e-fa163e074e61_660.jpg Фото: litfund.ru

На торгах аукционного дома «Литфонд» будет выставлен первый прижизненный сборник прозы Александра Пушкина, вышедший в 1834 году. Стартовая цена составит 3,2 млн рублей.

Одна из самых редчайших книг аукциона — роскошный экземпляр «Повестей, изданных Александром Пушкиным». «Это первый сборник прозы Александра Пушкина, который издан в августе 1834 года», — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы аукционного дома.

Отмечается, что в сборник вошли «Пиковая дама», второе издание «Повестей Белкина» (первое издание вышло в 1831 году) и две главы из исторического романа Пушкина «Арап Петра Великого». В «Литфонде» рассказали, что в своё время книга продавалась плохо и её хотели включить в издание «Романы и повести», но этому помешала смерть поэта. Позже весь нераскупленный тираж был уничтожен. Оставшиеся на руках экземпляры стали большой редкостью.

Кроме того, на торгах будет представлен двухтомник Николая Гоголя «Арабески» (1835), оформленный в два марокеновых переплёта эпохи. Это первое прижизненное издание Гоголя, вышедшее под его настоящей фамилией. Стартовая цена составит 1,8 млн рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что найденный на чердаке китайский чайник периода правления императора Цяньлуна продали за $495 тысяч на аукционе Hansons Auctioneer.

Как заявил бывший владелец, чайник достался ему от деда, который привёз его в Великобританию из Азии во время Второй мировой войны.