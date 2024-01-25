Пашутин жестко раскритиковал Смольянинова за желание выступить перед ВСУ Пашутин предложил Смольянинову выступить в окопах после слов о концерте для ВСУ

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Артур Смольянинов

Артуру Смольянинову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), признавшемуся в желании выступить перед Вооруженными силами Украины, нужно поехать в окопы, заявил в беседе с NEWS.ru актер театра и кино Александр Пашутин. По его словам, его там «подвесят за одно место». Он также отметил, что любит всех своих коллег, однако не все из них умные.

Что здесь скажешь? Артур Смольянинов — дурак. К сожалению, не все актеры умные. Я люблю нашу профессию и своих коллег. Но в семье не без урода, что здесь поделаешь. Пускай поедет, в окопах выступит. Его там наши поймают и за одно место подвесят, — заявил Пашутин.

Смольянинов ранее согласился выступить перед ВСУ, однако с условием — мероприятие должно быть непубличным. Этот нюанс он огласил из-за страха за родственников в России. Пашутин при этом добавил, что актеру нечего опасаться.

Они же не отвечают за действия дурака. Их можно только пожалеть, что они воспитали такого урода, — заявил актер.

О желании выступить перед ВСУ Смольянинов заявил во время розыгрыша пранкерами Вованом и Лексусом. В беседе он также оговорился, что получение украинского гражданства стало бы идеальным развитием событий для него.