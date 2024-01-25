Смольянинов назвал идеальным для себя гражданство Украины

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Актер Артур Смольянинов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

Покинувший Россию актер Артур Смольянинов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что получение украинского гражданства стало бы идеальным развитием событий для него. Он также рассказал пранкерам, которые представились главой офиса украинского президента Андреем Ермаком, что хотел бы получить гражданство Украины в тайне, поскольку его семья осталась в РФ.

Он также согласился выступать перед гражданскими и военными жителями Украины и пообещал сделать все, что «от него зависит». Кроме того, во время беседы с «Ермаком» актер сообщил о секретной встрече с Михаилом Ходорковским (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По его словам, экс-глава компании «ЮКОС» выходит на связь со знаменитыми релокантами и призывает их «возвращаться в Россию для захвата власти».

Ранее Росфинмониторинг внес писателя Бориса Акунина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в перечень террористов и экстремистов. Это случилось после его беседы с российскими пранкерами, представившимися президентом Украины Владимиром Зеленским и экс-министром культуры республики Александром Ткаченко. Акунин заявил, что он считает нормальными атаки украинских БПЛА на города России.