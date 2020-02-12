https://static.news.ru/photo/044adac4-4d97-11ea-8931-fa163e074e61_660.jpg Анна Ахматова и Ольга Глебова-Судейкина Фото: Public Domain/commons.wikimedia.org

В Музее русского импрессионизма пройдёт выставка живописца, художника театра, иллюстратора Юрия Анненкова. Специально для этого мероприятия парфюмеры восстановили любимый аромат поэтессы Анны Ахматовой, портрет которой в своё время написал мастер.

Экспозиция откроется 13 февраля. Воссозданный специалистами запах будет сопровождать портрет поэтессы, сообщает ТАСС со ссылкой на директора музея Юлию Петрову.

Чтобы нам удалось охватить все чувства нашего зрителя, мы апеллируем и к визуальному опыту, и к опыту аудио. Опять на экспозиции будут звучать стихи, опять, конечно, мы сопровождаем ряд произведений ароматами, — рассказала Петрова.

Выставка под названием «Юрий Анненков. Революция за дверью» продлится до 24 мая 2020 года.

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