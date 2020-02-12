В Музее русского импрессионизма пройдёт выставка живописца, художника театра, иллюстратора Юрия Анненкова. Специально для этого мероприятия парфюмеры восстановили любимый аромат поэтессы Анны Ахматовой, портрет которой в своё время написал мастер.
Экспозиция откроется 13 февраля. Воссозданный специалистами запах будет сопровождать портрет поэтессы,
Чтобы нам удалось охватить все чувства нашего зрителя, мы апеллируем и к визуальному опыту, и к опыту аудио. Опять на экспозиции будут звучать стихи, опять, конечно, мы сопровождаем ряд произведений ароматами, — рассказала Петрова.
Выставка под названием «Юрий Анненков. Революция за дверью» продлится до 24 мая 2020 года.
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